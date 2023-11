Semaine du Climat – Carbon Story Autre lieu Genève, 1 décembre 2023, Genève.

Semaine du Climat – Carbon Story Vendredi 1 décembre, 12h00 Autre lieu Gratuit

Faut-il arrêter l’avion ? S’acheter une voiture électrique ? Devenir végétarien ? Comment réduire son empreinte carbone ? Et dans quelles proportions ?

Toutes ces questions sont complexes et doivent être contextualisées dans un mode de vie complet. Dans cet atelier, vous découvrirez la simulation de quatre personnages aux habitudes et aux situations socio-professionnelles très différentes. Le but sera de les amener à changer et à réduire leur empreinte conformément aux engagements suisses, dans un narratif qui impliquent des actions individuelles et collectives.

Vous vous y familiariserez avec les ordres de grandeurs de nos émissions de gaz à effet de serre et aux leviers d’actions possibles.

L’approche au travers de personnages et de la narration nous amènent à réfléchir sur ce concept en collectif, en nous mettant à la place de différents profils, de leur contraintes et de leurs aspirations.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.watted.ch/semaine-du-climat/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T12:00:00+01:00 – 2023-12-01T13:30:00+01:00

2023-12-01T12:00:00+01:00 – 2023-12-01T13:30:00+01:00

WattEd