Cet évènement est passé Janus au Bioparc Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Janus au Bioparc Autre lieu Genève, 1 décembre 2023, Genève. Janus au Bioparc 1 décembre 2023 – 31 décembre 2024 Autre lieu CHF 0.- Pendant toute cette période, vous pourrez donc rendre visite à Janus (et ses soigneuses) dans sa nouvelle maison conçue spécialement pour lui!

Janus est une Tortue grecque Testudo graeca mâle à deux têtes. Chacune d’elles possède un cerveau indépendant. La tête de droite a une attitude dominante tandis que celle de gauche se montre plus flegmatique. Cela complique parfois les déplacements de l’animal puisque les deux têtes ne sont pas toujours d’accord sur la direction à prendre! À l’état sauvage, Janus n’aurait pas survécu car il n’a pas la place de se protéger des prédateurs en cachant ses têtes et ses pattes dans sa carapace. Grâce à la captivité, Janus bénéficie depuis sa naissance de soins attentifs (nourriture optimisée, bains, massages, promenades) qui lui ont offert une longévité exceptionnelle de 26 belles années! Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T16:00:00+01:00

2024-12-31T09:30:00+01:00 – 2024-12-31T16:00:00+01:00 Muséum Genève Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Age max 99 Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/