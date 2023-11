Chostakovitch Chamber music – Le Lemanic Modern Ensemble en musique de chambre Autre lieu Genève, 30 novembre 2023, Genève.

Chostakovitch Chamber music – Le Lemanic Modern Ensemble en musique de chambre Jeudi 30 novembre, 20h00 Autre lieu Plein tarif : CHF 20 / AVS : CHF 15 / AI,-25 ans, chômage, étudiants : CHF 10

Configuration inhabituelle pour le LME, les musiciennes et musiciens démontrent ici leur polyvalence. Parallèlement à l’orchestre, ils pratiquent la musique de chambre et excellent dans ce domaine. Genre particulier, la musique de chambre nécessite une autre écoute, un travail collégial et chacun des membres se doit d’être à la fois leader et intégré dans le collectif. Quatuor à cordes et piano interprétent des œuvres phares issues du répertoire de musique de chambre de Chostakovitch.

Programme :

Dmitri Chostakovitch, Quintette pour piano et cordes

Dmitri Chostakovitch, 5 pièces pour deux violons

Solistes du Lemanic Modern Ensemble :

Julien Lapeyre & Madoka Sakitsu, violons

Patrick Oriol, alto

Amandine Lecras-Paraire, violoncelle

Nicolas Vandewalle, piano

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/1TrE10sZPr/event/1049340/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:15:00+01:00

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:15:00+01:00

LME