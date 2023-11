Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 30 novembre 2023, Genève.

30 novembre à 19h | Jeudi du H107 avec Simona Ferrar / The Fig Tree & The River

Dans Mourir Ensemble, je m’intéresse à la considération portée à la mort et au processus de deuil dans la société occidentale contemporaine.

Je souhaite situer ce questionnement dans le contexte spécifique de la crise climatique, où nous sommes confronté·x·es à la possibilité de voir notre habitat devenir invivable, et donc à notre propre mort – individuelle et/ou en tant qu’espèce – et où nous sommes également en train de comprendre le caractère vital des liens que nous entretenons avec le reste du vivant. Je suis au tout début de ma recherche pour ce projet.

L’association The Fig Tree & The River a pour objectif de porter des projets artistiques qui questionnent notre rapport au reste du vivant, l’égalité des genres, et qui explorent des formes de production compatibles avec l’urgence climatique, la position de l’artiste dans la société, et un contexte de travail respectueux des ressources de chacun·x·e.

