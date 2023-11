Concerts d’automne Autre lieu Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Concerts d’automne Dimanche 26 novembre, 17h00 Autre lieu Plein Tarif: CHF 15.- Tarif réduit: CHF 8.-

Les musiciens du Quatuor Byron prendront leurs quartiers au Temple. Les quatre musicien-ne-s, Wendy Ghysels, François James, Robin Lemmel et Coralie Devars, se sont rencontré‑e‑s autour du bassin lémanique sous l’impulsion de Gábor Takács‑Nagy. Le quatuor dont le nom est un hommage au poète Lord Byron se produit régulièrement lors d’événements classiques internationaux : Guildhall Ensemble Festival of London, Promenades Musicales de Fontainebleau, Festival de Bellerive, Schubertiades… A Carouge, l’ensemble proposera quatre pièces : quatuor en si bémol majeur K. 458 «La chasse» de Mozart ; Quatuor n. 11 en fa mineur «serioso» de Beethoven ; Quartettsatz n.12 en do mineur de Schubert et Oracion del torero Op. 34 + serenade Op. 87 de Turina.

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

