ACCORPS
Samedi 25 novembre, 18h00
Autre lieu
Genève

Le projet ACCORPS a été créé afin de visibiliser les personnes subissant des discriminations liées au genre. Dans cet élan, se joignent deux performeuses spécialement pour le Festival pour nous proposer un film suivi d’une performance : Matylda Florez (CH) est artiste et anthropologue. Sa pratique oscille entre performance, installation et vidéo. En 2022, elle réalise son premier court-métrage « À travers », une recherche visuelle sur l’auto-défense féministe. Le film accorde une place centrale aux corps, à la résistance, aux récits intimes et à la transmission d’expériences. Il constitue à la fois un objet de recherche anthropologique et contient une dimension préventive face aux violences de genre. Mayotte de Saulieu (CH) est à la fois artiste, performeuse et DJ. Grâce à sa musique, elle s’empare des dynamiques de pouvoir pour redistribuer les cartes. La narration ainsi que son alter Ego Maya Fortune (qui est aussi son nom de DJ) sont des outils qu’elle applique dans ses pièces en créant des personnages, des histoires et suggestions, pour nous offrir alors un univers musical n’appartenant qu’à elle. Avec le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre de la campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville ». Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

