LES ROUGES PUTES Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

LES ROUGES PUTES Samedi 25 novembre, 18h00 Autre lieu Entrée libre

Compagnie Hémorragie

En novembre 2022, 40 femmes, 40 Rouges Putes, avaient clamé leur rage devant le Mur des Réformateurs. Stop Femizid recensait alors 16 féminicides et 5 tentatives de féminicide en 2022. En 2023, 15 féminicides et 3 tentatives ont déjà eu lieu.

Au vu des décomptes et statistiques européennes terrifiantes et étant donné que des mesures signifiantes peinent à suivre, Les Rouges Putes ont décidé de reconduire leur performance : tant que l’horreur ne pâlira pas, leurs voix s’élèveront.

Le 25 novembre prochain, le chœur des Rouges Putes investira donc à nouveau l’espace public avec les poèmes furieux de la poétesse Perrine Le Querrec. En 2018 et 2019, l’autrice a recueilli les paroles de survivantes de violences domestiques. De leurs récits sont nés les recueils Rouge Pute et Les Alouettes, dans lesquels Perrine Le Querrec a su trouver les mots pour exprimer l’indicible et libérer la parole de toutes ces femmes muselées.

Pour l’occasion, l’historienne féministe Christelle Taraud (FR), spécialiste des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial et directrice de l’ouvrage Féminicides – une histoire mondiale, viendra grossir les rangs des Rouges Putes. À ses côtés se tiendront toutes les femmes qui ont demandé à rejoindre le chœur depuis l’année dernière. Doctoresse·x·s, avocate·x·s, travailleuse·x·s du sexe, infirmière·x·s, enseignante·x·s, étudiante·x·s et tant d’autres feront résonner cette parole dans la cité.

Le backlash masculiniste est en cours et une violence inouïe se déploie contre les femmes dans toutes les couches de la société, dans les maisons, les rues, les écoles et l’espace cybernétique. Nous sommes en guerre, une guerre contre les coups et la silenciation.

La performance aura lieu à 18h.

Une proposition d’Antea Tomicic avec le regard de Magdalena Karpinski.

Textes : Perrine Le Querrec

Technique et son : Andrea Muluk

Mapping : Sophie Le Meillour

Chœur : 30 femmes de la place

Les Rouges Putes, chœur de femmes en colère.

Les recueils de poèmes Rouge Pute et Les Alouettes ont été publiés aux Editions de la Contre-Allée et aux Editions d’en-bas.

Logo : Konstantin Sgouridis

Avec le soutien du Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV) et le Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre de la campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville« .

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

(c) Kenza Wadimoff