Fair Week – Atelier DIY, upcycling et customisation de vieux vêtements Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Fair Week – Atelier DIY, upcycling et customisation de vieux vêtements Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève. Fair Week – Atelier DIY, upcycling et customisation de vieux vêtements Samedi 25 novembre, 14h30 Autre lieu La participation est gratuite. Inscriptions obligatoires au 022.308.88.50. Cet événement est organisé avec le soutien de la Ville de Carouge dans le cadre de la Fair Week.

En famille ou entre ami.e.s, venez redonner une deuxième vie à vos vêtements lors de cet atelier organisé par la Maison de Quartier de Carouge. 14h30-17h30 — Atelier DIY, upcycling et customisation de vieux vêtements ► Maison de Quartier de Carouge, Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge | Infos: www.mq-carouge.ch | Sur inscription au 022.308.88.50

Découvrez le programme complet de la Fair Week 2023 Autre lieu Genève Genève Genève 022.308.88.50 www.geneve.ch/fr/agenda/fair-week-semaine-equitable-solidaire www.mq-carouge.ch www.fairtradetown.ch/fr/fairweek2023

Graphisme : alveo.design – Illustrations : Martina Rosin @tinerosine Catégorie d'Évènement: Genève Autre lieu Genève

