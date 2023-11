Semaine du Climat – Atelier Powerplay – Gérez la transition énergétique suisse Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Semaine du Climat – Atelier Powerplay – Gérez la transition énergétique suisse Samedi 25 novembre, 14h00 Autre lieu Gratuit

Votre mission :

La transition énergétique

Comment se passer d’énergies fossiles ? Comment la Suisse produit-elle son électricité ? Comment et combien produire dans les prochaines décennies pour répondre à la demande du peuple tout en limitant les effets du changement climatique ?

PowerPlay est un atelier ludique créé par WattEd qui vous permet de comprendre de manière originale ces questions complexes. Autour d’une table, les joueurs investissent dans les moyens de production de leur choix et décident de mettre (ou non) en place des mesures d’efficacité et de sobriété. Des choix à faire en respectant les contraintes techniques, financières et les besoins de la population. Les joueurs doivent collaborer pour atteindre leur objectif commun : le respect de la loi Climat et des accords de Paris !

Bien que simplifiés, les concepts et chiffres utilisés se basent sur les dernières études de référence et sur la situation énergétique réelle en Suisse.

Une fois la partie terminée, un espace est prévu pour réfléchir sur les aspects qui ne sont pas pris en compte dans le jeu, affiner son esprit critique face à la désinformation, consolider ses connaissances et partager son ressenti entre participants, sous la facilitation d’un animateur de WattEd.

https://www.watted.ch/home/ateliers/powerplay/

Témoignages :

https://youtu.be/HDFEeCDRjxA

Dans la presse :

https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:13782158

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.watted.ch/semaine-du-climat/ »}] [{« link »: « https://www.watted.ch/home/ateliers/powerplay/ »}, {« data »: {« author »: « Jerome Castella », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Reactions Powerplay », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HDFEeCDRjxA/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HDFEeCDRjxA », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9ZUhKfz-qqYKeL64LlOeDw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/HDFEeCDRjxA »}, {« link »: « https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:13782158 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Bruno Giussani