FAIR FASHION WEEKEND: 25-26.11.2023 Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

FAIR FASHION WEEKEND: 25-26.11.2023 25 et 26 novembre Autre lieu Gratuit

Un week-end sous le signe de la mode durable durant lequel tu pourras bruncher et flâner à la découverte de créateurs.trices et d’artisan.e.s locaux.les, en apprendre plus sur les impacts de la mode et découvrir des solutions créatives et ludiques lors d’ateliers participatifs.

Enfin, durant ces 2 jours, viens coudre, créer ou réparer tes vêtements dans une ambiance décontractée et en collectivité en rejoignant le « Couture And The Gang », un repair-café-couture pour toutes et tous. Que tu sois novice ou expert.e et que tu aies du matériel ou non, si tu as envie de coudre en bonne compagnie, ce Gang est fait pour toi!

De nombreuses activités gratuites, de 11h à 17h durant les 2 jours:

Eco-marché de créateurs.trices et artisan.e.s locaux.les

Ateliers créatifs et pédagogiques

Couture & The Gang (repair-café-couture durant toute la journée!)

Drinks & brunch

Amicalement,

Bubble Ethic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

Bubble Ethic