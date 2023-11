Fair Fashion Weekend: Couture & The Gang 25-26.11.2023 Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Le Fair Weekend c’est aussi 2 jours pour venir coudre, créer ou réparer tes vêtements dans une ambiance décontractée et en collectivité en rejoignant le « Couture And The Gang », un repair-café-couture pour toutes et tous. Que tu sois novice ou expert.e et que tu aies du matériel ou non, si tu as envie de coudre en bonne compagnie, ce Gang est fait pour toi!

Comme mentionné plus haut, c’est le moment de venir réparer vos habits et/ou de venir tester votre créativité en surcyclant vos vieux habits/ tissus ou ceux qui vous seront proposés sur place pour fabriquer des nouveautés personnalisés. Amenez vos vieux t-shirts, jeans, chaussettes etc pour en faire des tote bags, paniers, des portes-monnaies etc,

Des machines à coudres (3-4) seront sur place mais vous pouvez aussi prendre la votre.

Le but: réparer, créer, apprendre et échanger dans la bonne humeur et dans la convivialité. Tous les niveaux sont acceptés.

Merci de vous inscirer pour nous aider à faire la mise en place au mieux.

On se réjouit de vous acceuillir!

Amicalement,

Bubble Ethic

Autre lieu Genève Genève Genève [{« link »: « http://www.bubbleethic.com/agenda »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

Bubble Ethic