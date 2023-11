Fête de Noël Ô P’tit-Sac Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Fête de Noël Ô P’tit-Sac Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève. Fête de Noël Ô P’tit-Sac Samedi 25 novembre, 10h30 Autre lieu La fête de Noël Ô P’tit-Sac, c’est l’occasion de se retrouver et de partager de bons moments dans une ambiance de Noël. Programme A cette occasion, un programme artistique, musical et culturel est proposé au public sur la place du Petit-Saconnex: 10h30 – 19h: Marché des artisans dans les jardins de la FICR

11h00 – 12h: Atelier Lire et faire lire pour les enfants

12h00 – 14h: DJ FM

14h00 – 14h30: Concert pop-rock des élèves de La Bulle d’Air

15h00 – 15h30: Chorale des enfants de l’école de Trembley

15h30 – 16h: Spectacle du Père Noël

16h00 – 17h30: DJ FM

17h30 – 18h15: Fanfare du Petit-Saconnex

18h30 – 19h30: Concert de Jazz Tombola grand prix: 2 nuits pour 2 à l’Hôtel Intercontinental!

Tombola grand prix: 2 nuits pour 2 à l'Hôtel Intercontinental!

Consulter le flyer du marché de Noël et sapin participatif

Autres marchés

Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin:

Des marchés de Noël pour préparer les fêtes

