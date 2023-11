Visite immersive du pré à l’apéro chez Lara Graf (élevage de bufflonnes) Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Visite immersive du pré à l’apéro chez Lara Graf (élevage de bufflonnes) Samedi 25 novembre, 10h00 Autre lieu Gratuit

Dans le cadre du projet ma-terre “Habitat & Alimentation”, trois matinées immersives chez des agriculteur.ice.s genevois.e.s ont programmées cet automne.

Vu le franc succès, nous avons ajouter une nouvelle date:

Samedi 25 novembre : du pré à l’apéro chez Lara Graf, à son élevage de bufflonne (viande et produits laitiers GRTA)

La visite durera de 10h à 12h30. Elle inclut une présentation et visite de l’exploitation, des questions et réponses des participant.e.s, ainsi qu’une activité pratique et une dégustation des produits de la ferme sont au programme. L’objectif de cette visite immersive du champ à l’assiette est de montrer la diversité du profil d’agriculteur (âge, genre, taille d’exploitation, types de produits, etc), et surtout, de remettre en contact réel les consommateurs avec l’histoire, les défis et les tâches quotidiennes des personnes qui continuent de produire notre nourriture localement.

Adultes, Familles

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://ma-terre.ch/events/visite-immersive-du-champ-a-lapero/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

DR