Les professionnels de la chocolaterie La Bonbonnière vous accueilleront à L’Ecole du Chocolat pour un moment unique de partage autour de la traditionnelle fête de l’Escalade. Une tradition genevoise unique pendant laquelle une marmite en chocolat garnie de papilottes et légumes en massepain est cassée et partagée.

Etape par étape, ils vous guideront et vous donneront leurs astuces pour réaliser votre petite marmite en chocolat.

Tout en vous dévoilant les coulisses de la chocolaterie artisanale suisse, ainsi que l’histoire de cette fabuleuse fête genevoise, notre équipe vous fera déguster quelques délicieuses créations chocolatées.

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

La Bonbonnière