Fair Week – Lèche-vitrines responsable, quelles options à Genève? Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

A l’approche des fêtes de fin d’année et du Black Friday, l’Association EnAct propose d’interroger nos modes de consommation excessifs et de nous réapproprier des modes de consommation plus durables et équitables.

Dans le cadre de la Fair Week, EnAct vous propose un lèche-vitrine responsable le samedi 25 novembre 2023, pour vous faire (re)découvrir des offres de consommation en adéquation avec les limites planétaires, les droits humains et l’éthique.

Un éventail de solutions et d’alternatives diversifiées et pour toutes les bourses vous serons proposées et l’échange se prolongera autour d’un brunch, à Foound, où diverses activités en lien avec le textile de dérouleront tout le week-end.

Déroulement:

dès 9h — RENDEZ-VOUS et café-croissant (offert)

(offert) 9h30 — DÉPART lèche-vitrines (durée env. 2h)

(durée env. 2h) 11h30 — FIN et brunch (non-compris)

► Départ: point de rdv (sera communiqué ultérieurement), Fin: Foound Futur, Rue Jean-Dassier 7, 1201 Genève

Découvrez le programme complet de la Fair Week 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:30:00+01:00

