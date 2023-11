Carouge Magique Autre lieu Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Carouge Magique 25 novembre 2023 – 25 février 2024 Autre lieu Gratuit

Elles sont de retour, les illuminations de fin d’année qui plongent Carouge dans une ambiance féérique. Ce décor unique s’enrichit chaque année. Ainsi, l’édition 2023 compte de nouvelles pièces, à commencer par les bubules roses et dorées du studio Pitaya. Ces délicates boules habillent les arbres de la Place du Marché. Pour la première fois aussi les sphères de guirlandes accrochées aux réverbères dessinent un cordon de lumière pour accompagner le trajet du tram, rue Ancienne. Quant aux oeuvres acquises au cours de ces dernières années, elles ont été redéployées pour composer une scénographie inédite. C’est donc dans ce contexte que les illuminations d’hiver sont actuellement en cours d’installation, pour être toutes allumées le premier dimanche de l’avent où les commerces seront ouverts.

Venez donc explorer les charmantes rues de Carouge, plongez dans une atmosphère enchanteresse et sublimez vos fêtes grâce aux nombreux commerces spécialement ouverts tous les dimanches de décembre. Par ailleurs, le traditionnel Marché de Noël ainsi que la patinoire seront également là pour vous émerveiller.

CAROUGE MAGIQUE

. Patinoire et son Ice Bar, place de Sardaigne, du 25 novembre au 25 février 2024

. Commerces de Carouge ouverts les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023

. Marché de Noël, rue Saint-Joseph et place du Marché les 15, 16 et 17 décembre 2023

. Boîte aux lettres du Père-Noël, place de Sardaigne du 25 novembre au 18 décembre 2023

. Sapin sur la place de Sardaigne, garni de boules blanches et de lumières multicolores

. Vente de sapins, place de l’Octroi et place de Sardaigne, du 1er au 24 décembre 2023

Ville de Carouge