PULSION Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

PULSION Samedi 25 novembre, 00h00 Autre lieu CHF 15 / CHF 10 avant 1h (gratuit avec pass et gravisphère)

Vendredi 24 novembre, La Gravière et le Festival les Créatives s’associent pour un deuxième événement clubbing. Pulsion, c’est la nouvelle appellation des soirées breakbeat, bass, ghettotech & electro à La Gravière. Entre agressivité mélodieuse et rythmiques breakées à toute allure, Pulsion embrase les corps et les âmes dans une expérience intensément énergique au format décloisonné.

Carolina Schutzer, alias Cashu (BR), est l’une des figures de proue de la scène électronique underground queer de São Paulo. Son travail intègre constamment une dimension politique. Grâce à ses sets intuitifs, Cashu capture le melting-pot musical de sa ville natale et nous propose un voyage entre électro, house, baile funk et techno.

Co-fondatrice du collectif Cringecore, Crypto Soso (CH) est une artiste aux multiples facettes. Basée à Genève, la DJ aime disséquer les différentes influences musicales avec une assiduité scientifique. UK bass, electro, hard dance, Crypto Soso mélange les genres dans ses sets percutants et entraînants.

Owelle (CH) vous embarque dans son monde éclectique et addictif. Derrière ses platines, la jeune DJ genevoise en pleine expansion crée et compose sa musique sans rien s’interdire. En constante expérimentation, elle combine musique électronique, inspirations rock psyché, field recording, influences techno et voix pour vous concocter un cocktail savamment préparé et vous ambiancer.

Une soirée électro expérimentale et irrésistible.

En collaboration avec La Gravière.

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T00:00:00+01:00 – 2023-11-25T06:00:00+01:00

2023-11-25T00:00:00+01:00 – 2023-11-25T06:00:00+01:00

Studio BAD