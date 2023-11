ART SCHOOL GIRLFRIEND + NIKKO Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

ART SCHOOL GIRLFRIEND + NIKKO Vendredi 24 novembre, 21h00 Autre lieu Billet de 5.- à 25.- CHF

Art School Girlfriend (UK), de son vrai nom Polly Mackey, revient avec son deuxième album Soft Landing (2023) signé sur Fiction Records, tout en courbes mélancoliques et brumeuses. Influences électroniques et rythmes atmosphériques viennent nourrir cet album fait de “petites euphories”, pour reprendre les mots de l’artiste galloise. Côté innovations, oscillations instrumentales et effets joués en direct s’allient pour gonfler la douce puissance de ce nouveau projet. Habituée des ondes de Foundation FM, une radio en ligne dirigée exclusivement par des femmes, l’artiste décrit son album comme l’apogée de ses influences musicales adolescentes (Yeah Yeah Yeahs, Pixies et Warpaint) et de ses expériences en tant que DJ dans divers clubs et festivals. Art School Girlfriend et ses musicien·x·nes, dont la fascinante Marika Hackman, écument les salles de concerts et font un stop aux Créatives, à ne manquer sous aucun prétexte.

Nikko (CH), c’est une transe pop hybride à la recherche d’un entre-deux qui ne se classifie pas entre deux pôles. Sa voix, déformée jusqu’à l’aliénation électronique, s’éloignant de toute humanité ou classification de genre, se transforme en nuages sonores sphériques pour porter des paroles radicales.

Un concert comme suspendu hors du temps.

Ouvertures des portes à 20h30.

En coproduction avec La Gravière.

