MARZELLA Genève, 24 novembre 2023

Vendredi 24 novembre, 20h00 Gratuit, Entrée libre

Depuis leur rencontre sur les bancs de l’école, rien ne semble freiner l’élan de Marzia et Ella, alias Marzella (CH), duo romand bouillonnant de créativité. Sur une musique folk aux sonorités rock et électro, les deux multi-instrumentalistes chantent leurs déchirures, folies et fragilités. Une fois sur scène, que ce soit en anglais, français ou italien, les deux autrices-compositrices rayonnent, interprétant leurs morceaux accompagnées de guitares, machines et synthés, tout en délicatesse.

Sorti en mai 2023, leur dernier album Prisma révèle davantage encore la profondeur de ce duo aux multiples facettes, que nous sommes heureuses de recevoir aux Créatives.

En collaboration avec la Commune de Confignon.

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

(c) Anne Gerzat