TAHNEE & FRIENDS Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

TAHNEE & FRIENDS Vendredi 24 novembre, 20h00 Autre lieu Billet de 15.- à 30.- CHF

Tahnee (FR) est une comédienne, humoriste et chroniqueuse pour divers médias. Lesbienne et afro-féministe, elle questionne sur scène les normes, et porte un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui, un monde de diversités culturelles, de genres, de sexualités. Dans un stand-up festif et joyeux, Tahnee aborde avec humour des sujets comme le racisme, les LGBTphobies, l’écologie par le prisme de son expérience, en tordant le cou aux idées reçues. Son spectacle dynamique et sensible « L’autre » se joue chaque semaine au Théâtre de La Nouvelle Seine à Paris, et en tournée en France. Considérée comme une relève de l’humour français, elle est à l’initiative des soirées « Comédie Love », des soirées de stand-up queers, féministes, solidaires ayant pour but de favoriser l’émergence de nouvelles formes d’humour. À l’occasion du Festival Les Créatives, elle organise une soirée stand-up féministe et joyeuse avec ses artistes coup de cœurs de Suisse et de France.

Avec Mahaut, Lou Trotignon, Noam Sinseau, Cinzia Cattaneo et Aude Bourrier.

Ouverture des portes à 19h.

En coproduction avec l’Association Lestime.

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

(c) Laura Gilli