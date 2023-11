HELVETIAROCKT Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

HELVETIAROCKT Vendredi 24 novembre, 18h30 Autre lieu Gratuit, entrée libre

La sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les clubs et les festivals a augmenté ces dernières années. Les messages de prévention sur les affiches dans les toilettes des clubs ou festivals ne sont que des prémices. Helvetiarockt travaille activement sur cette thématique et a interrogé durant une année les différents lieux sur la manière dont ils ancrent durablement ces mesures et s’ils ont besoin d’un soutien pour ce faire. À partir de ces enquêtes, Helvetiarockt a élaboré un rapport “Pas uniquement des affiches dans les toilettes” qui, outre les résultats d’enquête, met à disposition des stratégies d’action pour les différent·x·es acteur·x·ices du milieu musical.

La présentation du rapport aura lieu le 24 novembre à La Gravière, dans le cadre du Festival Les Créatives. Il sera également publié sur le site : https://diversityroadmap.org/

Avec le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre de la campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville ».

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

