Semaine du Climat – Festival de l’upcycling MACOxGreen Friday 24 et 25 novembre Autre lieu Gratuit

« Rien ne se perd, tout se transforme »

En réponse au Black Friday, journée phare de la surconsommation et après une belle première édition du Green Friday en 2021, la MACO invite le public à un nouvel évènement autour de la pratique de l’upcycling. A cette occasion, des ateliers participatifs de fabrication d’objets ainsi qu’une exposition-vente de créateurs.trices se tiendront pour proposer un mode de consommation responsable et durable.

« L’upcycling se traduit en français par surcyclage, ce qui pourrait se définir par “recycler par le haut”. L’upcycling est une sorte de super recyclage qui est devenu en quelques années l’une des grandes tendances en matière d’économie circulaire. L’objectif est de récupérer des matériaux ou des produits dont on ne se sert plus, dans le but de créer des objets ou produits de qualité supérieure. »

Au programme:

Vendredi 24 novembre à partir de 18h aura lieu le vernissage de l’exposition avec les artistes et artisans qui tiennent leurs stands, une buvette, de la musique et une raclette party. Le type de stands ciblés sont les créations de meubles, de luminaires, des petits objets de décoration, des accessoires et des vêtements à partir de matériaux récupérés dans une démarche de valorisation de la matière.

Samedi 25 novembre, de 10h à 17h des ateliers participatifs payants seront programmés : retapissage de chaises, rénovation de lampes, atelier textile, … pour découvrir des techniques et des savoir-faire d’upcycling. Les participant-e-s pourront repartir avec un objet fabriqué par leurs soins.

Des visites guidées de la MACO seront organisées pour permettre au public de découvrir les services proposés dans les murs.

Cet évènement sera aussi l’occasion d’accueillir une exposition des SIG-éco 21 sur les déchets et l’économie circulaire.

Le festival de l’upcycling s’inscrit dans le programme de la Fair Week, la semaine équitable et solidaire à Genève. Découvrez le programme complet de la Fair Week 2023.

Autre lieu Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Isa Doninelli