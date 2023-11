Smart City Xperience 2023 Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Smart City Xperience 2023 24 et 25 novembre Autre lieu CHF 0.-

Smart City Xperience 2023

La participation citoyenne au cœur de la Smart City !

Vous avez envie de contribuer au développement d’une ville plus durable et inclusive, mais vous ne savez pas par où commencer ? Impliquez-vous dans des projets à fort impact pour améliorer la qualité de vie des habitant-es de Genève.

Le Smart City Xperience, c’est un hackathon de 24h dédié à la recherche de solutions concrètes pour rendre la ville plus durable et inclusive. Il vise à mobiliser des acteur-trices variés du Grand Genève (institutions académiques, entreprises, associations, particuliers, étudiant.e.s).

Il se déroulera sur le campus Battelle de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) les vendredi et samedi 24-25 novembre 2023.

Durant 24h, des équipes se réuniront autour de challenges en lien avec la Smart City et la participation citoyenne pour développer des prototypes de solution au service de la ville de demain. La diversité est notre maître-mot : les équipes seront composées de profils pluridisciplinaires variés, mêlant étudiant.e.s, professionnel.le.s et membres d’associations. Cette approche enrichit les perspectives et les compétences, générant ainsi une synergie créative incomparable.

Cet événement s’adresse à tous les citoyens et citoyennes du Grand Genève, de tout âge et tout profil.Venez tel que vous êtes, avec votre motivation et votre enthousiasme!

Grâce à cette expérience unique d’apprentissage collectif, les participant-es favoriseront la créativité et les liens sociaux dans un environnement agile et ouvert.

Les participant-es nous parlent de leur expérience!

Plus d’informations sur la plateforme du hackathon.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://scx23.sparkboard.com/ »}] [{« data »: {« author »: « Open Geneva », « cache_age »: 86400, « description »: « Nous avons posu00e9 des questions u00e0 Lu00e9o Meschenmoser, u00e9tudiant u00e0 la Haute Ecole de Gestion de Genu00e8ve sur son experience en tant que participant du Smart City Xperience 2022. », « type »: « video », « title »: « SCX22 – Interview avec Leu0301o », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2BspDasIRWs/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2BspDasIRWs », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRUv8TPfPq_knZRw1r1ucPQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/2BspDasIRWs »}, {« link »: « https://scx23.sparkboard.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T15:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

2023-11-25T00:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

Natalie Joray