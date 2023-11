Semaine du climat – Rencontre carbone sur les enjeux environnementaux du numérique Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Savez-vous que l’ensemble du numérique représente jusqu’à 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et produit 50 millions de tonnes de déchets par année ?

Mais que pouvons-nous faire à, notre échelle, et dans une numérisation galopante pour minimiser nos impactes personnelles ? Où se trouvent nos leviers d’actions ? Comment reprendre en main notre consommation du numérique ?

Nous vous proposons un atelier d’une heure et demie pour mieux comprendre les impacts environnementaux du numérique à travers son cycle de vie et découvrir des usages plus conscients et résilient pour repartir avec des actions concrètes pour chacun et chacune.

Cet atelier est proposé dans le cadre de la semaine du climat organisé par la Ville de Genève, il est ouvert à tout public et il est gratuit. N’hésitez plus, amenez votre repas de midi et rejoignez-nous !

2023-11-24T12:15:00+01:00 – 2023-11-24T13:45:00+01:00

2023-11-29T12:15:00+01:00 – 2023-11-29T13:45:00+01:00

