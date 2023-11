[Semaine du Climat] Dévorons-nous la planète ?! Comment notre consommation nous consomme Autre lieu Genève, 24 novembre 2023, Genève.

La Ville de Genève organise pour la première fois la semaine du climat du 22 novembre au 3 décembre 2023. Débats, ateliers ou encore projections de films permettront aux citoyen-nes de mieux cerner les enjeux climatiques et les solutions à leur disposition pour réduire leur empreinte carbone.

Lors de cette semaine, Swiss Youth for Climate (SYFC) et step into action invitent les jeunes âgés entre 15 et 25 ans à un atelier de dialogue : “Dévorons-nous la planète ?! Comment notre consommation nous consomme.”

Déroulé

L’atelier débutera par un échange ouvert sur la relation entre la consommation, le changement climatique et les potentielles émotions fortes qui peuvent émerger lorsque nous pensons au futur de la planète. Nous aurons des témoignages d’intervenant-es externes et des jeunes engagé-s, des activités de visualisation, et un « World Café » pour discuter des défis mondiaux ainsi que des solutions. Nous terminerons par la rédaction d’une lettre pour le futur afin de clôturer l’atelier sur une note d’espoir.

Où et quand ?

Vendredi 24 novembre 2023 de 8h30 à 12h00

à l’Espace 3DD, Rue David Dufour 3, 1205 Genève.

La date n’a pas été choisie au hasard, l’atelier aura lieu durant le Green Friday (l’alternative au « Black Friday »).

Inscription

Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de remplir ce formulaire (dans la limite des places disponibles) avant le 10 novembre : https://docs.google.com/forms/d/1Ov9gF9db85gGQyCeuGL01sYR3O-ARGiCbf1lAIknuX8/viewform?edit_requested=true

Si vous êtes enseignant-e au sec-II, vous pouvez venir avec votre classe !

—–

Sur la SEMAINE DU CLIMAT

La Ville de Genève organise pour la première fois une semaine du climat du mercredi 22 novembre au dimanche 3 décembre 2023. Débats, ateliers ou encore projections de films permettront aux citoyen.ne.s de mieux cerner les enjeux climatiques et les solutions à leur disposition pour réduire leur empreinte carbone. La semaine du climat abordera différentes thématiques en lien avec la consommation, comme l’alimentation, la sobriété énergétique, le tourisme durable ou le commerce équitable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T08:30:00+01:00 – 2023-11-24T12:30:00+01:00

