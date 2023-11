Nicolas Clérambault, Médée, Orphée & musique de chambre Autre lieu Genève, 23 novembre 2023, Genève.

N. Clérambault

Médée, Orphée & musique de chambre

Clérambault est connu avant tout pour son Livre d’Orgue qui fait partie du « répertoire » depuis sa publication moderne au début du XXe siècle. Ce n’est pourtant qu’une part infime de ses compositions : 5 livres de Cantates Françoises, des pièces de clavecin… sans compter de nombreuses pièces restées manuscrites, comme des centaines de motets et sa musique instrumentale, qui représentera une part importante de ce programme.

Fils d’un des 24 violons du Roi, Clérambault naquit à Paris, en 1676. Très précoce, sa formation fut assurée par d’excellents maîtres : André Raison pour l’orgue, Jean-Baptiste Moreau pour la composition, et certainement son père pour le violon.

Au XVIIIe siècle, ce fut surtout pour ses Cantates qu’il connut la gloire, dès son Premier Livre écrit en 1710 qui comprenait deux des plus fameuses, tenues pour les meilleures réalisations des cantates françaises : Médée et Orphée. Ces deux œuvres offrent toutes les ressources expressives baroques, variété dans les contrastes, les lieux, les formes et les émotions les plus diverses : dépit amoureux, vengeance, tendresse, tempête…

On commence tout juste à redécouvrir l’importance notable de ce compositeur apollinien et de cet artisan de la réunion des goûts français et italien.

