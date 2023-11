AMOUR SOUS CONTRAT Autre lieu Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Pendant un an, Jeanne Spaeter (CH) a vécu en couple avec un homme qu’elle ne connaissait pas. Cette relation a été régie par un “Contrat de Relation Amoureuse de Qualité” définissant en 14 clauses les termes d’une relation de couple hétéronormative : nombre d’heures mensuelles passées ensemble, nombre de nuits partagées, nombre de rapports sexuels, etc.

Le couple a collecté des objets souvenirs, écrit des journaux de bord et surtout documenté cette aventure sur le compte Instagram @‌relation_amoureuse_de_qualite.

De cette expérience, la performeuse et comédienne tire une forme scénique interactive, participative et immersive. Elle nous invite à parcourir avec elle les grandes étapes de son année de relation et à nous interroger sur notre rapport à l’amour, au couple hétéronormé et au concept d’amour romantique.

Une traversée de la mémoire intime d’un couple.

Ouverture des portes à 18h30.

Avec le soutien de la Ville de Lancy et du Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV).

Autre lieu Genève

