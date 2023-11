Les rendez-vous publics du H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 23 novembre 2023, Genève.

23 novembre à 19h | Jeudi du H107 avec la Compagnie KavecS

La Compagnie KavecS organise des ateliers et crée des performances artistiques. Nous sommes entre les arts vivants et les arts visuels. Le public se confronte avec des gestes participatifs, peut s’immerger ou rester témoin.

La dernière création de la compagnie, intitulée “Democratic Exercices – Body at Risk” a mis sur scène des exercices de combat et des discours sur le politiquement correct. Les rôles s’échangent entre dominant et dominé pour challenger comment dans des discours dominants on crée des victimes et des agresseurs.

La création de 2022 est inspirée par la condition maternelle et la création de 2021, au théâtre du Loup, a traité le corps féminin comme un symptôme des discours et des pratiques médicales.

