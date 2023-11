[Semaine du Climat] Chaque Pièce Compte : Puzzle Climat & Jeunesse à Genève Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève [Semaine du Climat] Chaque Pièce Compte : Puzzle Climat & Jeunesse à Genève Autre lieu Genève, 23 novembre 2023, Genève. [Semaine du Climat] Chaque Pièce Compte : Puzzle Climat & Jeunesse à Genève Jeudi 23 novembre, 15h30 Autre lieu Gratuit La Ville de Genève organise pour la première fois la semaine du climat du 22 novembre au 3 décembre 2023. Débats, ateliers ou encore projections de films permettront aux citoyen-nes de mieux cerner les enjeux climatiques et les solutions à leur disposition pour réduire leur empreinte carbone. Lors de cette semaine, nous organiserons l’atelier “Chaque Pièce Compte : Puzzle Climat & Jeunesse à Genève”. Cet atelier a pour objectif d’identifier les besoins des organisations travaillant sur les thématiques de la jeunesse et du climat. Rejoignez-nous dans un atelier de co-création pour recenser les différentes activités à Genève autour des thématiques de la jeunesse et du climat

bénéficier des expériences et des connaissances collectives

et identifier les besoins communs et spécifiques des acteurs actifs dans ces domaines. Ce moment d’échange permettra également à toutes les organisations participantes de se mettre en réseau, de trouver des synergies et de partager les difficultés et solutions. Qui ? Organisations (associations, ONG, entreprises, institutions, ou autres) actives sur Genève qui s’adressent à un public de jeunes de 12 à 25 ans sur la thématique du climat.

Organisations (associations, ONG, entreprises, institutions, ou autres) actives sur Genève qui s’adressent à un public de jeunes de 12 à 25 ans sur la thématique du climat. Quand ? Jeudi 23 novembre, de 15h30 à 17h30 suivi d’un apéro

Jeudi 23 novembre, de 15h30 à 17h30 suivi d’un apéro Où ? Espace 3DD, Rue David-Dufour 3, 1205 Genève Inscriptions obligatoires avant le 1.11.2023 ici : https://forms.gle/TQhjKqyF1JgczbVeA

Participation gratuite, max. 2 personnes par organisation.

—

Sur la SEMAINE DU CLIMAT

La Ville de Genève organise pour la première fois une semaine du climat du mercredi 22 novembre au dimanche 3 décembre 2023. Débats, ateliers ou encore projections de films permettront aux citoyen.ne.s de mieux cerner les enjeux climatiques et les solutions à leur disposition pour réduire leur empreinte carbone. La semaine du climat abordera différentes thématiques en lien avec la consommation, comme l’alimentation, la sobriété énergétique, le tourisme durable ou le commerce équitable. Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.step-into-action.org/events/2023/11/23/chaque-piece-compte »}] [{« link »: « https://evenements.geneve.ch/semaine-climat/ »}, {« link »: « https://forms.gle/TQhjKqyF1JgczbVeA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T15:30:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00

2023-11-23T15:30:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00 step into action Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/