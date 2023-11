Dynamiques de développement pour la façade sud de l’aéroport de Genève: quelles ambitions pour nos villes face aux défis climatique et écologique? Autre lieu Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Quelles ambitions pour nos villes face aux défis climatique et écologique?

« Les hommes ne voient la nécessité que dans la crise. » Michel de Montaigne

L’été 2023 a battu tous les records d’épisodes climatiques extrêmes. Rien qu’en Suisse, les 100 « jours d’été » à +25 degrés, marquent une augmentation de 60-80% par rapport à la normale, avec une tendance ascendante nette.

A Genève, ce nouveau régime climatique appelle une évolution rapide de nos modes de construction et de vie pour y faire face. Pourtant les stratégies de transition écologique en milieu urbain restent encore timides, balbutiantes, voire controversées, sans force d’anticipation d’un futur qui est déjà à nos portes.

Dans ce contexte, la Fondation Braillard Architectes se saisit du développement futur du front sud de l’aéroport de Genève par le moyen du Transition Workshop, un dispositif éducatif pionnier, basé sur le savoir et savoir-faire des meilleurs scientifiques, professionnels et chercheurs en Suisse et en Europe.

Quelles formes, fonctions et populations rendront ce futur quartier un bel exemple de la juste politique urbaine du 21e siècle à Genève, et un joyau d’expression architecturale et paysagère, pour le plus grand bonheur de ses habitants ?

Voilà la question qui a généré une combinaison équilibrée de réponses et solutions à la fois visionnaires et pragmatiques, façonnées par la Fondation Braillard et les participant.e.s du Transition Workshop 2023, en collaboration avec le Canton de Genève, l’Université de Genève, l’EPFL et d’autres partenaires publics et privés.

Venez découvrir leur force dans un format de dialogue entre nos équipes de conception, nos experts internationaux, le Canton, les communes concernées et le public. Relayez dans vos médias l’espoir qu’elles révèlent, à l’attention d’une population genevoise friande de prospectives heureuses et justes pour son territoire.

Entrée libre avec inscription gratuite à: https://cutt.ly/6wEVsuFM

Visionnage sur Zoom: https://cutt.ly/HwEVXSNs

Lien de l’event: :https://lnkd.in/eAE4tnmr

Lien vers notre site sur l’évènement Séminaire de Genève 2023

