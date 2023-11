Cet évènement est passé Conférence sur Gio Ponti Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Conférence sur Gio Ponti Autre lieu Genève, 22 novembre 2023, Genève. Conférence sur Gio Ponti Mercredi 22 novembre, 19h00 Autre lieu Gratuit Le showroom Molteni présente une sélection d’œuvres de la collection Heritage et accueille une conférence sur l’héritage Gio Ponti, en invitant Salvatore Licitra, artiste, photographe ainsi que neveu de célèbre architecte, dont il gère les archives photographiques.

LIEU:

Showroom Molteni, Av. de la Gare des Eaux-Vives 19, 1207 Genève Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/