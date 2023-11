Semaine du climat en Ville de Genève 2023 Autre lieu Genève, 22 novembre 2023, Genève.

22 novembre au 3 décembre – Programme complet sur: semaine-climat.ch

Débats, ateliers ou encore projections de films permettront aux citoyen-ne-s de mieux cerner les enjeux climatiques et les solutions à leur disposition pour réduire leur empreinte carbone. La semaine du climat abordera différentes thématiques en lien avec la consommation, comme l’alimentation, la sobriété énergétique, le tourisme durable ou le commerce équitable (notamment autour du Green Friday le 24 novembre).

Plusieurs ateliers seront aussi organisés par et pour les jeunes afin d’encourager leur participation à lutter contre la crise climatique, avec comme partenaires principaux Swiss Youth for Climate et step into action.

Des collaborations, notamment avec le MEG, la MACO, Impact Hub, l’Université de Genève, le Festival international du Film sur les glaciers (FIFG) et le festival FILMAR seront aussi au programme, avec les intervenant-es de renom suivant: Timothée Parrique, Marc Muller, Martine Rebetez, Jean Jouzel, Franck Courchamp, Valentine Python, François Gemenne, Christophe Clivaz, Christian Brunier, Benjamin de Molliens.

La semaine du climat est un événement qui répond à plusieurs objectifs de la Stratégie climat de la Ville de Genève. Retrouvez toutes les mesures de cette Stratégie sur: www.geneve.ch/strategie-climat

Ville de Genève