Comme 73% des femmes dans le monde, les journalistes Florence Hainaut (BEL) et Myriam Leroy (BEL) ont subi des cyberviolences.

De ce constat naît le film #salepute (2021). Documentaire politique, il dénonce les effets sur la démocratie de la violence exercée contre les femmes sur internet. En choisissant l’angle des insultes et des menaces parmi toutes les cyberviolences possibles (dévoilement de données privées, diffusion de photos intimes etc.), les deux réalisatrices décortiquent les ressorts et les conséquences de la violence genrée en ligne. Car la domination qui s’exerce dans la vie physique contre les femmes et les minorités trouve sur internet un terrain inespéré…

57 minutes pour dresser un état des lieux alarmant de la misogynie en ligne, dans un récit international à la fois intime et politique.

Suite à cette projection, rendez-vous pour une discussion sur la misogynie et la nécessité de briser le silence en exposant les effets dévastateurs du harcèlement en ligne subi par les femmes et minorités de genre. Les journalistes et réalisatrices Florence Hainaut et Myriam Leroy (#SalePute) et la cheffe de projet Morgane Bonvallat (Stop Hate Speech) partagent des pistes de réflexion et des actions collectives afin de créer des espaces respectueux, sécurisants et égalitaires pour un changement culturel profond.

Florence Hainaut est une journaliste et réalisatrice de documentaires belge et travaille pendant 10 ans pour diverses émissions radio et télévision de la RTBF. Journaliste indépendante depuis 2016 et diplômée d’un master en études de genre, elle co-réalise en 2021 avec Myriam Leroy, le documentaire #SalePute qui traite des cyberviolences misogynes et publie en 2023 l’ouvrage Cyberharcelée – 10 étapes pour comprendre et lutter.

Myriam Leroy est une journaliste, chroniqueuse, autrice, réalisatrice de documentaires et romancière belge. Freelance pour la presse écrite, la radio et la télévision en Belgique francophone, elle compte aussi à son actif plusieurs podcasts, pièces et ouvrages qui abordent la question de la place des femmes dans la société. Sa pièce « Cherche l’amour » a été primée au Prix de la critique 2017 et son roman Ariane a été finaliste du Prix Goncourt du premier roman et du Prix Rossel.

Morgane Bonvallat est cheffe de projet à la Public Discourse Foundation et travaille au développement de solutions numériques et à la sensibilisation à la violence sur Internet. Responsable du projet Stop Hate Speech, elle s’est spécialisée sur les questions de haine et de discriminations en ligne. Elle est également engagée chez Tech against violence où elle collabore à la plateforme #withyou qui sensibilise aux relations toxiques et à la violence au sein du couple et propose un accès simple aux services d’aide.

Elvire Duvelle-Charles est une journaliste et réalisatrice française. Activiste féministe depuis 2012, elle décline différents modes d’action pour se faire entendre et crée notamment le compte Instagram Clit Révolution suivi par plus de 100 000 personnes. Elle est l’autrice du Manuel d’activisme Féministe de Clit Révolution, une boîte à outils inspirée des techniques d’activisme féministe du monde entier. En 2022, elle publie l’essai Féminisme et réseaux sociaux. Une histoire d’amour et de haine dans lequel elle interroge la violence du militantisme numérique.

Le cinéma CDD n’est malheureusement pas accessible que via des escaliers.

Avec le soutien du Service égalité et diversité de l’Université de Genève et de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles.

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

