FILMAR 25e édition – Semaine du Climat | La rebelión de las flores Autre lieu Genève, 20 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Semaine du Climat | La rebelión de las flores Lundi 20 novembre, 18h15 Autre lieu Gratuit

La rebelión de las flores

María Laura Vásquez, Argentine, 2022, doc, 92’, vo st fr

En 2019, durant onze jours, 23 femmes indigènes venues de partout en Argentine occupent pacifiquement le Ministère de l’Intérieur. Elles dénoncent le terricide, les assassinats et les nombreux crimes impunis que subissent leurs communautés. Malgré l’indifférence gouvernementale et médiatique, elles se battent pour dénoncer un système basé sur l’oppression, se faire entendre et montrer leur force et leur résilience.

En partenariat avec le Graduate Institute.

Dans le cadre de la Semaine du climat (22.11-03.12) organisée par la Ville de Genève – Service Agenda 21.

Infos : www.semaine-climat.ch

