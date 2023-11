Atelier broderie transaffirmatives, mise en beauté individuiel Autre lieu Genève, 20 novembre 2023, Genève.

Ateliers* spécial TDOR

-sans transfreeshop-

BRODERIE TRANSAFFIRMATIVES

à la machine par @majiknoir @lacata1219 et Alix

MISE EN BEAUTÉ IndividuIEL

(maquillage et soin) par @bastarised

Healing & (make-up) ARTIST pluridisciplinaires

15:00 à 18:00

Aux locaux de Lestime

Rue de l’industrie 5,

1201 GENÈVE

⚠️ Difficile d’accès aux PMR et pas accessibles aux personnes en fauteuils ♿ entrée de l’association pavée + 2 marches et pour accéder aux toilettes au rez inférieur 13 marches.

goûter VEGAN et VG

stimming à disposition

à 17:45-18:00 PEDIBUS jusqu’au rassemblement, discours et open-mic à PLACE NEUVE pour le TDOR «Rassemblement pour la Journée du Souvenir Trans* le 20 novembre 2023

activité soutenue par le fond G’innove

2023-11-20T15:00:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00

