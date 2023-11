Soirée Flamenco: Concert & Spectacle Autre lieu Genève, 19 novembre 2023, Genève.

Soirée Flamenco: Concert & Spectacle Dimanche 19 novembre, 19h30 Autre lieu 35

Dimanche 19 novembre

à 19h30

Flamenco

Concert & spectacle

Yolanda Almodóvar: Cante

Miguel Calatayud : Guitare

Avec la participation de Sylvia Perujo: Baile

Yolanda Almodovar, « cantaora » originaire de Cuidad Real, se produit à l’international depuis plus de 20 ans. A chaque représentation sa voix chaleureuse et sa nature charismatique entrainent le public dans un voyage coloré. Sensuelle et profonde, elle unit grâce et intensité.

Miguel Calatayud, guitariste virtuose et historien, également originaire de Ciudad Real, travaille depuis de nombreuses années avec Yolanda. Ils se sont produits en Asie, à travers l’Europe et seront en tournée en Suisse lors de cette soirée en compagnie de Sylvia Perujo.

Danseuse et chorégraphe, Sylvia Perujo a fait du Flamenco sa vie et sa passion. Elle est régulièrement l’invitée de festivals en Suisse, en France, en Italie et en Allemagne, et participe avec de nombreuses compagnies. Sylvia nous fera le grand honneur d’accompagner Yolanda et Miguel lors de cette magnifique soirée; a ne pas manquer!

Participation: 35 chf pp, les places places étant limitées nous vous remercions de bien vouloir réserver.

Information et réservation: info@espace-diamono.ch

tel: 022 548 37 33

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « phone », « value »: « 004122548333 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.espace-diamono.ch »}, {« type »: « email », « value »: « info@espace-diamono.ch »}] [{« link »: « mailto:info@espace-diamono.ch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T19:30:00+01:00 – 2023-11-19T20:45:00+01:00

2023-11-19T19:30:00+01:00 – 2023-11-19T20:45:00+01:00

Silvia Perujo, Espace Diamono