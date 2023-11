LAKIKO Autre lieu Genève, 19 novembre 2023, Genève.

LAKIKO Dimanche 19 novembre, 19h15 Autre lieu Billet de 5.- à 25.- CHF

Lakiko (BIH/D/CH), c’est un violoncelle. Un violoncelle qui caresse, gratte, se répète et disparaît. Mais Lakiko c’est aussi une voix qui chante son existence nomade, qui l’a menée de Sarajevo à la Suisse en passant par des détours, des cauchemars, des crimes passés et des visions dystopiques de l’avenir. Lakiko – alias Lana Kostic – est né en 2016 comme projet solo dans le service de neurologie de Bienne. Reliée à une machine EEG, la violoncelliste a expérimenté l’exercice de son libre arbitre à l’aide de ses instruments, en utilisant simultanément ses ondes cérébrales comme partition. Le résultat est subjuguant : mêlant des influences de musique folklorique bosniaque, de classique, de chants traditionnels et de mélodies pop envoûtantes, les compositions de Lana Kostic, vous remplissent et vous habitent. Ses rythmes captivants côtoient des boucles de glissando qui semblent infinies. Et entre les deux, le violoncelle. Encore et encore.

Son dernier album, What To Do, How To Live ? (2023), interroge son passé et revient sur son enfance en Bosnie après la guerre et sur les expériences qui l’ont façonnées. Comment parvenir à une image de soi et du monde saine au milieu d’un environnement traumatisant ?

Un concert puissant et doux-amer.

Avec le soutien de la Commune de Satigny.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1039839/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T19:15:00+01:00 – 2023-11-19T20:45:00+01:00

2023-11-19T19:15:00+01:00 – 2023-11-19T20:45:00+01:00

Lionel Flusin