Concerts d'automne

Dimanche 19 novembre, 17h00
Autre lieu
Gratuit

Le concert des lauréat-e-s de la Bourse Marescotti se tiendra le 19 novembre au Temple de Carouge.

Lauréat-e-s de la Bourse Marescotti:

Leonardo Vasile, violon

Teresa Perfeito, flûte

Marthe Choquet, violon

Ekaterina Bonyuskina, piano

Nicolas Comi, piano

Tom Eichenberger, percussions Créée en 1975 par André-François Marescotti, la Fondation du même nom octroie, chaque année, des bourses à de jeunes musicien-ne-s, compositeur-trice-s, interprète ou musicologue de talent, âgé-e-s de 18 à 25 ans, lié-e-s à Genève et qui se destinent à une carrière professionnelle. Cette année, le Premier prix, d’un montant de 6000 francs, a été attribué à Leonardo Vasile, violoniste. Teresa Perfeito, flûtiste a reçu le deuxième prix. Quatre prix d’encouragement, de 500 francs chacun, ont été également octroyés à : Marthe Choquet, violoniste, Ekaterina Bonyuskina, pianiste, Nicolas Comi, pianiste et Tom Eichenberger, percussionniste. Trois de ces prix d’encouragement sont pris en charge par le Festival Puplinge Classique, partenaire de la Bourse. Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

