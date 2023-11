PINK JUICY CLUB Autre lieu Genève, 18 novembre 2023, Genève.

PINK JUICY CLUB Dimanche 19 novembre, 00h00 Autre lieu Entrée 10.- CHF (gratuit avec pass et gravisphère)

Le temps d’une soirée, le collectif Pink Juicy Club (CH) investit La Gravière et la transforme en palais rose et pailleté à grand renfort de rideaux de perles et autres draps de velours. Une véritable invitation à se sentir libre de briller, danser, twerker, poser ou tout simplement faire la fête dans un espace bienveillant et inclusif. Au programme de cette soirée haute en couleurs : performances de pôle dance, bar à paillettes et live sets. Dem Gyalzzz, Flowerz ou encore Soju x Mate x Sake vous ambianceront comme jamais avec leurs rythmes reggaeton, r’n’b et hip-hop de folie.

Le Pink Juicy Club est né du constat porté par plusieurs femmes habituées au monde de la nuit que la vie nocturne et ses lieux de fêtes ne sont pas des espaces safe. En réaction, une dizaine de copines se sont engagées autour de la même envie : se réapproprier les lieux festifs en apportant une touche pink, une nouvelle atmosphère, safer et plus inclusive.

En collaboration avec La Gravière.

Autre lieu Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Studio BAD