FILMAR 25e édition – Fiestas | Toque del Pueblo Vol.2 Autre lieu Genève, 18 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Fiestas | Toque del Pueblo Vol.2 18 et 19 novembre Autre lieu Prix libre

Toque del Pueblo revient au Terreau avec des DJ sets reggaeton, baile funk et perreo immergés dans un marché itinérant. Fruits, légumes, animaux et beautés telles que la Ave María ! Tout est là, et ça fait du bien. Soudain, petite apparition d’un groupe de danseur·euse·s ! De la capoeira ! J’ai envie de reproduire ces pas ! Au loin, mais pas trop, j’entends du bon son… Ce sont les DJ·ette·s du coin !

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T23:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2023-11-19T00:00:00+01:00 – 2023-11-19T04:00:00+01:00

©Favela Luz