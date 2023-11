MARGUERITE THIAM + SEGEN Autre lieu Genève, 18 novembre 2023, Genève.

MARGUERITE THIAM + SEGEN Samedi 18 novembre, 21h00 Autre lieu Billet de 5.- à 25.- CHF

Autrice-compositrice et interprète, Marguerite Thiam (FR) déboule dans le paysage musical francophone en proposant un tout nouveau projet à la croisée des genres. Inspirée par SCH, Alex Beaupain ou encore Justin Bieber, elle pose sa voix, presque chuchotée, sur des sonorités allant du hip-hop à la drum and bass. Passionnée d’écriture depuis qu’elle est en âge de tenir un stylo, c’est tout naturellement que Marguerite Thiam raconte son enfance, imaginant ses morceaux comme la bande son de son adolescence. Sa musique sincère et puissante, tantôt sombre tantôt dansante, a su conquérir Twinsmatic, producteur pour Damso, Booba ou Christine & The Queens, avec lequel elle a travaillé sur son premier single Comme les grands, sorti fin 2022. Nous nous réjouissons de découvrir ce nouveau talent brut pour son premier passage en Suisse.

Intimiste et coloré, l’univers de Segen (CH) est un délice pour nos oreilles. Artiste genevoise venue du chant lyrique, Segen mêle son amour des harmonies à ses influences R’n’B, soul, rap et folk. Planantes et atmosphériques, ses compositions ouvrent un espace de liberté et de douceur dans lequel elle expose ses vulnérabilités.

Lune en Scorpion, Soleil en Sagittaire, Ascendant Lion. Attachez vos ceintures, on décolle.

En coproduction avec La Gravière.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1039605/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

Pauline Bajzak