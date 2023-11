ACCORPS Autre lieu Genève, 18 novembre 2023, Genève.

ACCORPS Samedi 18 novembre, 18h00 Autre lieu Prix libre

Projet porté par Alizée Rambeaud, performeuse chorégraphe.

Le projet ACCORPS a été créé afin de visibiliser les personnes subissant des discriminations liées au genre. Dans cet élan, se joignent deux performeur•euse•s spécialement pour le Festival :

Pauline Coquart, artiste et auteur•rice (CH), pour qui la poésie est l’élément central de son art. Sculptures, peintures et performances, il•elle oscille entre humour et “real talks”. C’est en lecture de texte que nous aurons la chance de le•la voir briller.

Alexandra Sheherazade Salem (CH) est une artiste, poète et performeuse de talent. My hair woke up horny as fuck est une exploration de la mémoire du corps et du désir, où les mouvements du bassin qu’elle puise dans des danses ancestrales liées à la terre et la fécondité se transforment en une forme de rituel et d’expression transcendante.

Crédits :

Concept, chorégraphie, performeuse : Alexandra Sheherazade Salem

Musique : ven3mo & shera ziza (samples: Lava Dome – Yoshimitsu: Massacooramaan – Dancehall Princess; The Pussycat Dolls – Buttons)

Costumes : Julia Botelho & Alexandra Sheherazade Salem

Avec le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre de la campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville ».

Autre lieu Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:30:00+01:00

DR