La journée sportive des Créatives ! Cette année, avec l’Association Les Patin.eureuses (CH) et l’artiste Rollerdancer Laurence Sabas (FR), nous vous invitons à enfiler vos plus beaux patins à roulettes et à nous rejoindre pour un moment 100% good ride.

Les Patin.eureuses sont une association inclusive genevoise de patins à roulettes. Bien décidé·x·es à rassembler une communauté bienveillante et à occuper l’espace public, iels proposent également des initiations, workshops, rencontres et autres roller disco hautes en couleurs.

Laurence Sabas a une pratique du roller tant artistique que sportive : roller-danseuse mais aussi adepte de roller urbain, elle aime transmettre sa passion à toutes les générations au sein de l’association parisienne Rollerdance.

Déroulé de la journée – Workshops (9h-16h) et Roller dance (16h-20h)

Plusieurs activités rythmeront cette journée haute en couleurs. D’une part, quatre workshops sont proposés, sur inscription :

De 9h à 10h30, un workshop d’initiation destiné aux enfants jusqu’à 12 ans donné par Laurence Sabas. Nous vous rendons attentif·x·ves au fait que nous les enfants doivent être accompagné·x·es par un adulte. Nous proposerons une buvette sur place pour que les adultes puissent attendre la fin du workshop de leur enfant un café chaud à la main. Maximum 20 pers.

De 10h30 à 12h30, Laurence Sabas animera un workshop adulte débutant·x·es Roller dance. Maximum 20 pers.

De 10h30 à 12h30, l’association Les Patin.eureuses animera elle aussi un workshop adulte novices, destiné aux personnes n’ayant aucune base de patinage. Maximum 20 pers.

De 14h à 16h, Laurence Sabas animera un workshop adulte débutant·x·es Roller dance. Maximum 20 pers.

La participation à un workshop coûte 5chf pour les enfants (jusqu’à 12 ans) et 10chf pour les adultes. Nous vous invitons fortement à venir avec votre propre matériel. Si toutefois vous n’avez pas de roller à disposition et n’avez pas de possibilité de vous en faire prêter, vous pouvez nous contacter par mail à assistante.com@lescreatives.ch et nous verrons ce que nous pouvons faire.

Dès 16h et jusqu’à 20h, la salle omnisports de Vailly se transformera en Roller dance pour accueillir un moment de roller libre. Entre potes, en famille ou entre passionné·x·es, c’est l’occasion rêvée de venir tester vos meilleurs mouvements de glisse !

Une buvette sera disponible sur place.

Avec le soutien de la Commune de Bernex.

Malheureusement, la salle omnisports de Vailly n’est accessible que via des escaliers.

