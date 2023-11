SOLIWAY, Solidarité Internationale mode d’emploi(s) Autre lieu Genève, 18 novembre 2023, Genève.

SOLIWAY, Solidarité Internationale mode d’emploi(s) Samedi 18 novembre, 09h00 Autre lieu Gratuit

SOLIWAY, Solidarité Internationale mode d’emploi(s)

Cet évènement est organisé tous les deux ans par la Cité de la Solidarité Internationale.

Cette année nous mettons à l’honneur Frédérique Bedos et Olivier Vandecasteele, marraine et parrain de cette 8e édition.

Venez à la rencontre d’ONG, d’associations et d’écoles de formation :

Médecins Sans Frontières, Terre des Hommes Suisse, Fédération genevoise de coopération – FGC, Islamic Relief Suisse, Humanitarian Leadership Academy, Bioforce, Ecole 3A, IRCOM, Université Savoie Mont Blanc et bien d’autres … vous accueillent sur leurs stands tout au long de la journée.

Participez à des conférences et des ateliers portant sur des questions actuelles, afin de vous informer, explorer et comprendre les défis de la solidarité internationale de demain

Découvrez le programme complet sur soliway.net

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://server.matchmaking-studio.com/public/home.html#mms »}] [{« link »: « https://www.soliway.net/journee-grand-public »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

Cité de la Solidarité Internationale