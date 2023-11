FINEST LOCALS Autre lieu Genève, 17 novembre 2023, Genève.

FINEST LOCALS Samedi 18 novembre, 00h00

Les Créatives s’associent une nouvelle fois avec La Gravière, pour vous proposer des soirées clubbing de folie tout au long du festival ! Le vendredi 17 novembre, on commence en beauté avec la crème de la crème des artistes locales house et disco.

Dans la recherche d’une atmosphère entraînante et fusionnelle, les sets de Cora (CH) s’arrangent autour d’une house mélodieuse aux saveurs 90′. Tantôt teintés d’une touche de trance, ou empruntant parfois le virage sweaty d’une disco hi-nrg, ses sets naviguent au son de cascades rythmiques dont le flow aspire à t’emporter.

Duo basé à Lausanne et inconditionnelles du dancefloor, Les Filles d’à Côté (CH) inscrivent leur énergie dans un voyage musical vibrant au rythme des percussions, alternant ondes cuivrées et fréquences électroniques.

Ninux (CH) mixe dans les clubs genevois depuis trois ans en diffusant derrière les platines toutes sortes de pépites house, acid house & techno avec des sonorités des années 90.

Sativa Yiza (CH) est une DJ et artiste pluridisciplinaire basée en Suisse dont les sets tendent toujours vers l’éclectisme et l’exploration musicale. Largement inspirée par la house et la musique électronique, elle est également influencée par la techno, les sonorités afros, latines, hip-hop et UK. Entre groove et acidité, la Fribourgeoise crée des synergies musicales envoûtantes et hautement énergisées.

En collaboration avec La Gravière.

