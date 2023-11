FILMAR 25e édition – Fiestas | ¡FILMAR 25 años! Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Fiestas | ¡FILMAR 25 años! Autre lieu Genève, 17 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Fiestas | ¡FILMAR 25 años! Vendredi 17 novembre, 22h30 Autre lieu 10.- Rejoignez-nous pour célébrer le quart de siècle de FILMAR en América Latina avec une soirée DJ·ette·s explosive à La Jonquille ! Six heures de sets enflammeront la piste avec des rythmes électrisants mettant à l’honneur tous les recoins du continent. Aux platines : la chasseuse de vinyles colombienne Calamidades Lola, Awka avec ses sets féministes et rebeldes, ainsi que le grand maestro des sonorités brésiliennes : Dr. Doca. Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T22:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

Genève

