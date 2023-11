FATOUMATA DIAWARA Autre lieu Genève, 17 novembre 2023, Genève.

FATOUMATA DIAWARA Vendredi 17 novembre, 19h30 Autre lieu Plein Tarif CHF 35.- | AVS/AI/Chômage CHF 25.- | Prix jeune et étudiant CHF 25.- | Carte 20ans/20francs + Jeune 12-16 ans CHF 18.- | Pass Créatives CHF 15.-

Voix incontournable, Fatoumata Diawara reste inclassable : Afropop, Afrofolk, Afrofuturisme… Entre tradition et modernité, guitare en main, elle met au goût du jour les rythmes wassoulou et les techniques vocales de l’Afrique de l’Ouest. Chanteuse, compositrice, musicienne, comédienne, celle qu’on compte parmi les égéries des voix féminines africaines, ne cesse de surprendre par ses collaborations : Herbie Hancock, Roberto Fonseca, -M-, Angélique Kidjo, …

La chanteuse présentera son nouvel album, co-écrit et co-produit par une des figures centrales de la pop musique anglo-saxonne, Damon Albarn, par ailleurs habitué de longue date aux métissages et aux collaborations avec des artistes d’origine africaine. On y retrouve un néologisme, inventé par Fatou pour l’occasion « London Ko ». Aujourd’hui, London Ko est le nom d’une terre imaginaire, réunissant les 2 continents.

Ouverture des portes à 19h

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://lescreatives.ch/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

©Alun Be