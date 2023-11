PI JA MA Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

PI JA MA Jeudi 16 novembre, 20h00 Autre lieu Billet de 10.- à 30.- CHF

Pi Ja Ma (FR), alias Pauline Tarragon, est une artiste délicieusement décalée. Autrice-compositrice et interprète, elle est aussi illustratrice et dessine avec brio un univers musical pétillant bien à elle. À la fois nettement empreinte de sonorités doo wop des années 50 et du kitsch des slows des années 80, Pi Ja Ma compose une musique ancrée dans l’air du temps, posant sa voix sur des touches disco ou électro.

Dans son dernier album Seule sous ma frange (2022), Pi Ja Ma conte son histoire avec romantisme et mélancolie. Ses morceaux sont une ode aux filles qui font la fête, à celles qui aiment moins ça, racontant l’amour douloureux ou encore l’ennui, évoquant alors les femmes dans leur actualité.

Sa douce exubérance et la diversité musicale qu’elle propose font d’elle un personnage lumineux et ambitieux, une incontournable de la scène française actuelle.

En partenariat avec la Commune de Vernier.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1039752/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

Credits : Florian Salabert Digital