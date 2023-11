BULLES D’AUTOMNE 2023 Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

BULLES D'AUTOMNE 2023
Jeudi 16 novembre, 20h00
Autre lieu
Gratuit, sur inscription

Cette année, Les Créatives s’associent aux Bibliothèques de Carouge pour leur désormais traditionnel événement Bulles d’automne ! Pour cette 9ème édition, les illustratrices Maud Oïhénart, Nathalie Gür, BEEMO et Sarah Najjar, toutes quatre membres du collectif La Bûche (CH), viendront offrir au public une performance dessinée autour des représentations genrées dans la culture. En musique et rempli d’humour, l’évènement sera animé par Tamara Fischer (CH), que nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir l’année passée dans le cadre de son projet théâtral Médée SUPERSTAR.

Fanzine collectif initié en 2015, La Bûche voit le jour suite à un constat : la bande dessinée est et reste un milieu massivement masculin. Leur objectif ? Visibiliser et faire se rencontrer des dessinatrices de Suisse romande. En parallèle du fanzine annuel, les membres du collectif proposent tout au long de l’année des expositions, ateliers et performances dessinées.

Inscription gratuite mais obligatoire : animations-bibliotheques@carouge.ch

En collaboration avec les Bibliothèques de Carouge.

animations-bibliotheques@carouge.ch

