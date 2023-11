Les rendez-vous publics du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Ces dernières années, la chorégraphe Manon Hotte s’intéresse au rapport entre l’art et la vie ainsi qu’à la notion de traces et de mémoires. De ces intérêts sont nés des projets artistiques dont les notes de travail sont réunies sous forme d’un journal de création. S’y entrecroisent ses réflexions sur l’acte de création, des dialogues avec d’autres artistes, ses sources de lectures et ses réalités de femme, artiste, immigrée, mère et grand-mère. Cette résidence de trois semaines servira à la relecture de ces écrits avec la curiosité d’entrevoir d’éventuelles formes artistiques qu’ils peuvent susciter à leur tour… ou pas. http://manonhotte.ch

Le vent emporte le temps et le dépose en haut des arbres.

Il regarde.

Bleu.

La vague chuchote son secret et tes mains écoutent.

Tout au fond du chaud, il y a le ciel qui plonge.

Je te vois de mes os et de ma chair.

Touche les profondeurs du souffle n’aie pas peur de t’y perdre.

